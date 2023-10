Karina responde a las acusaciones de haber pactado su abandono de 'Gran Hermano VIP'

La cantante Karina fue desde su entrada una de las estrellas de Gran Hermano VIP (Telecinco) donde ha destacado por su carisma, pero también por los problemas físicos y el deterioro de salud que ha sufrido la artista de 76 años al estar lejos de su casa.

Así, con mucha pena la artista abandonaba la casa de Gran Hermano VIP. "Por más que saco fuerza y procuro estar alegre y bien, la tristeza o el desánimo me pueden. Quizás no esté a la altura de cómo soy. He dado todo lo que he podido dar. Necesito irme a casa", decía Karina.

"Ya has cumplido", le dijo Ion Aramendi a la cantante este domingo, cuando se produjo el abandono. Pero lejos de alegrarse de que la mujer pudiera al fin descansar en su casa, hubo quienes la acusaron a ella y al programa de haber pactado de antemano este abandono, pues la cantante tendría ya actuaciones programadas cuando aún habría estado dentro del concurso.

Ya durante la gala el exmarido de Karina y su representante en el plató aclaraba que "no hay una fecha". "El que está hablando con el teatro soy yo. Estaba programado para noviembre y diciembre y al entrar en GH fue el teatro el primero que dijo: 'oye Carlos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o no esperamos?', y yo les dije: 'vamos a esperar, porque esto no se puede predecir'", aclaraba.

Ahora, la cantante ha enviado un comunicado sobre este asunto. "Debido a las informaciones surgidas recientemente tras la participación y salida de Karina del programa Gran Hermano Vip; La Opción Producciones, responsable del espectáculo Yo soy Karina, y el Teatro Bellas Artes desean comunicar oficialmente el retraso en las fechas de celebración de las funciones previstas para noviembre y diciembre de 2023 a enero y febrero de 2024".

"Pese a que este cambio de fechas estaba ya previsto y acordado por las partes debido a la mencionada participación de Karina en el programa, la modificación de fechas en el sistema de venta no ha podido realizarse hasta hoy, 9 de octubre, debido a las gestiones administrativas y operativas correspondientes", aclaraba.

Aquellas personas que ya tuvieran entradas para Yo soy Karina "serán contactadas en los próximos días para gestionar cambio o devolución de sus localidades", dice el comunicado.

Además, se fijan las nuevas fechas para el espectáculo: "las funciones de Yo soy Karina tendrán lugar los próximos días 15, 22 y 29 de enero y 12 y 26 de febrero de 2024, para facilitar el descanso de la artista y sobre todo permitir la realización de los correspondientes ensayos de la función para su estreno".