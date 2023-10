Muere a los 61 años Michael Chiarello, estrella de 'Top Chef', por un shock anafiláctico

El chef y presentador Michael Chiarello ha muerto a los 61 años a causa de un shock anafiláctico, según informaba su compañía, el Gruppo Chiarello, afincado en San Francisco.

El que fuera participante de programas de televisión como Top Chef, Iron Chef America o Best Thing I Ever, tuvo una reacción alérgica y murió a consecuencia de un shock anafiláctico, a pesar de haber sido ingresado en un hospital.

"Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido Michael. Su brillantez culinaria, su creatividad ilimitada y su compromiso inquebrantable con la familia estaban en el centro de su ser", dice el comunicado de Gruppo Chiarello.

"Mientras atravesamos esta profunda pérdida, apreciamos los momentos que atesoramos con él, tanto en sus cocinas como en nuestros corazones. Su legado vivirá para siempre en el amor que derramó en cada plato y en la pasión que nos inculcó a todos por saborear los sabores de la vida", dice la familia a través del escrito.

Nombrado 'Chef del año' por la revista Esquire en 2013, Chiarello dejó su huella al combinar sus raíces del sur de Italia con las características distintivas de la vida en el Valle de Napa (California, al norte de San Francisco).

Chiarello ha sido presentador de televisión nacional de sus propios programas durante más de una década en PBS, Food Network y Cooking Channel, y ha aparecido en Top Chef, Top Chef Masters (BRAVO), Next Iron Chef y Iron Chef America, Best Thing I Ever. Comí, lo mejor que he hecho (FOOD NETWORK) y La lista de deseos de celebridades de A&E. Su programa Easy Entertainment, ganador del premio Emmy, comenzó en 2003 y todavía se emite.