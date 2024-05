Pablo Motos revela el truco "rastrero" de su mujer con Tamara Falcó

Entre otros asuntos de actualidad que esta semana han tratado los colaboradores de El Hormiguero, se coló el tema de las supersticiones a raíz de las manías de algunos aficionados del Real Madrid tras su última victoria que le ha llevado a estar en la final de Champions. El presentador, Pablo Motos, puso el debate sobre la mesa al preguntar a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val si eran supersticiosos.

Los colaboradores han compartido entonces algunas de sus supersticiones, como la manía de Nuria Roca de calzarse primero el pie izquierdo antes que el derecho.

Tamara Falcó, por su parte, ha insistido en asegurar que ella no es supersticiosa, a pesar de lo que puedan opinar otras personas, entre ellas, la mujer de Pablo Motos, Laura Llopis.

"No soy supersticiosa, por mucho que insiste Laura en que la religión es una superstición. Pues no, todo lo contrario. Ahí dejo eso", ha opinado Falcó, ante las risas de sus compañeros.

A continuación, la hija de Isabel Preysler ha querido explicar lo que le ocurrió con la mujer de Pablo Motos fuera de plató. "Me dice, sí lo es, y me cierra la puerta. Tu mujer, sí. Y le he dicho 'no, Laura, no para todo el mundo'. Y me dice, 'para todo el mundo', y me ha cerrado la puerta", ha comentado.

Ha sido entonces cuando Pablo Motos ha tratado de aclarar este comportamiento de Laura Llopis al asegurar que no es un hecho puntual hacia Tamara Falcó.

"Es una manera que tiene ella de decir que tiene la razón. Cierra la puerta y se va y entonces ya tiene la última palabra. Es un truco bastante rastrero, tengo que decir, pero bueno", ha reconocido.