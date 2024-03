Pablo Motos se mofa de Tamara Falcó en 'El Hormiguero': "¡Parece esto Barrio Sésamo!"

La tertulia de actualidad de El Hormiguero volvió a reunir el pasado jueves a los colaboradores habituales, que hablaron sobre el caso Koldo y la presunta implicación de José Luis Ábalos, pero también de otros asuntos más mundanos, como los pecados capitales, un tema sobre el que Tamara Falcó ha querido opinar, a pesar de las bromas de Pablo Motos.

El presentador comenzó mencionando las palabras de un neurocientífico británico, que asegura que "un mínimo de pecados capitales es perfectamente sano y moralmente apropiado. Si no existiesen estas tentaciones, nuestra especie no sobreviviría", citó Motos.

Motos ha querido entonces hacer un inciso para señalar lo sorprendido que estaba por que Tamara Falcó llevase consigo varias hojas de notas para hablar sobre el tema. "Es la primera vez que Tamara ha tomado notas y ha traído apuntes", ha puntualizado el presentador.

La colaboradora Cristina Pardo, sentada junto a Tamara Falcó, tampoco ha podido evitar hacer un comentario sobre ello. "Me parece muy fuerte, de todos los temas que hemos hablado no ha traído unos apuntes en su puñetera vida. Le ha faltado algún día preguntarnos que quién era Putin, y ahora se trae notas", ha valorado la también presentadora de Más Vale Tarde en La Sexta.

"Porque de pecados, Tamara sí que sabe", ha justificado Juan del Val, a lo que la hija de Isabel Preysler le ha corregido entre risas: "O de virtudes".

Entrando ya en el meollo del debate, la colaboradora ha tratado de sacar una faceta más divulgadora para explicar los pecados capitales. "Los pecados capitales son siete, que es un número que se repite muchísimo en la Biblia, es un número completo", ha comentado, entre interrupciones y bromas de sus compañeros.

"Os voy a decir el pecado, pero también voy a decir la virtud. Porque si no, solamente se dice lo mano y no lo bueno. Soberbia, y para contrarrestarla, humildad. Para avaricia, lo contrario es la generosidad", ha comenzado nombrando Tamara Falcó.

Esta explicación no estaba terminando de convencer a Pablo Motos, que no dudó en cortar a su colaboradora: "¡Pero parece esto Barrio Sésamo, ahora!", ha bromeado. "Yo lo que no entendí es a dónde quiere llegar", puntualizaba, por su parte, Cristina Pardo.

Tras este inciso, Falcó trató de apurar en su explicación. "Lo digo más rápido, que nos queda muy poquito, aunque todo el mundo ha visto la película Seven. Lo importante es cómo puedes solucionar cada pecado: la lujuria, con la castidad; la ira, con la paciencia; la gula, con la templanza... Pero la castidad puede ser incluso dentro del matrimonio", ha indicado la marquesa de Griñón.

"¿Has dicho la castidad? Fenomenal, te casas y aún encima eres casto. ¡No te falta nada! ¿La Iglesia tiene otra idea brillante?", comentó entonces Pablo Motos.

"Muchísimas", continuó Tamara Falcó. "Frente a la envidia, la caridad, y contra la pereza, la diligencia", ha añadido.

Tras hacer un repaso por todos ellos, Juan del Val ha opinado que de los siete pecados capitales, "están muy bien los siete, todos los hacemos", ha admitido. "Yo caigo en todos, pero el que más, creo que es la gula. Lo que sí me gustaría es caer más en la lujuria", ha bromeado Del Val.