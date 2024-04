Pablo López ofrece su entrevista más personal en 'Martínez y Hermanos': "Me daba mucho miedo"

"Me flipaba. Me llevaron a verlo y cuando le sacaron la foto esta", ha explicado enseñando una imagen de su infancia, "tendría cinco o seis años, me propusieron conocerlo y me negué". Y es que, como así ha asegurado, le "daba mucho miedo": "La gente que salía por la televisión o que escuchaba me daba mucha impresión. Era muy chiquitito. Estaba asustadísimo".

Esa no ha sido la única confesión que ha hecho en el programa. Pablo es conocido por preocuparse siempre por los demás. Sin embargo, esto, lejos de ser un simple acto de buena fe, guarda relación con un trastorno apenas conocido, la hipocondría empática. "Empiezo a temblar. Incluso a veces lo siento en órganos del cuerpo que no tengo", ha explicado.

Este tipo de trastorno de ansiedad aparece cuando la persona siente un miedo o preocupación excesiva a padecer una enfermedad. Por ello, cuando alguien de su entorno siente malestar, él comienza a tener los mismos dolores, aunque no padezca ningún síntoma.