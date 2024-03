Pablo López, en 'El Hormiguero': "He llegado a soñar que Freddie Mercury y mi abuela me estaban haciendo macarrones"

Pablo López puso el toque musical de la semana El Hormiguero. El cantante tiene nueva gira con la que conmemora diez años de carrera musical.

El tour, que arranca el próximo 24 de febrero en Roquetas de Mar, le va a llevar por los principales teatros del país, así como también grandes recintos y festivales: "Me gusta tocar ahí por el silencio y la oscuridad de los escenarios", afirmó.

El cantante ya ha alcanzado las 15 visitas al programa de Antena 3: "Vengo a por el reloj", afirmó el artista en referencia al regalo que le hace Motos a los invitados Infinity.

"Eres de tener sueños extraños, en la anterior gira soñaste que Luis Enrique te llevaba al Mundial: ¿Qué has soñado en esta ocasión?", le preguntó el presentador.

"Pues esta vez que Ancelotti me convocaba para un partido del Real Madrid, pero me veía en el banquillo con los jugadores y tenía miedo de que me sacara al banco", recordó López.

Pero el artista sorprendió al valenciano y sus espectadores con otro sueño: "He llegado a soñar que Freddie Mercury y mi abuela estaban en la cocina haciéndome macarrones con tomate".

"Pero Mercury es como un cartón, el cerebro no me da para más, que está cocinando al lado de mi abuela", admitió el cantante entre risas. "También he soñado alguna vez con Jorge Salvador (el socio de Pablo Motos en la productora 7yacción)", añadió.