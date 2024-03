Eduard Fernández, en 'El Hormiguero': "Si en una película te ponen peluca, o es muy buena, o se te pone cara de pederasta"

Eduard Fernández y Chino Darín presentaron este martes en El Hormiguero la serie Mano de Hierro, un thriller sobre narcotráfico que llega a Netflix el próximo 15 de marzo y que está ambientado en Barcelona. La ficción aborda la entrada irregular de droga a través del puerto de la Ciudad Condal.

Pablo Motos comentó que el personaje de Fernández lleva un garfio: "El director me obligó a llevarlo porque yo no quería. Llevaba un cable para poder abrirlo y cerrarlo", explicó el actor.

También comentó que "hemos rodado en un lugar del puerto de Barcelona impresionante y que nadie puede acceder. Se tarda como 20 minutos en recorrerlo en coche".

Motos también le preguntó por el cambio de look de su anterior serie a Mano de hierro: "En 30 monedas mi personaje era calvo, y aquí me dijeron que me ponían una peluca".

"Pero les dije que no las llevaba, es que o la peluca es muy buena o se te pone cara de pederasta. Parecía que se la habían robado a Fofó así que la tiré al suelo y me negué a rodar con ella".