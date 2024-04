Pablo Alborán se despide de la música por un tiempo: "Necesito estar con los míos, es importante descansar"

Pablo Alborán fue el invitado de este jueves en El Hormiguero, donde acudió para "dar las gracias al público por la gira, no a promocionar nada en concreto", admitió el artista.

Pero también aprovechó su visita al programa de Pablo Motos para confirmar algo que se ha ido comentando los últimos meses, su retirada temporal de la música "para escribir composiciones sin presión y dedicar tiempo a mi familia y amigos".

"Creo que es importante también descansar. Han sido dos años sin parar, un tiempo muy duro, pero es que eres parte de la gente cuando haces música en directo", señaló.

El artista admitió que "ahora necesito estar en barbecho para volver a escribir sin toda esa presión que uno mismo también se pone. Durante la gira me he sacado el título de patrón de barco y me gustaría crear una canción navegando por el Mediterráneo".

Y es que ha llegado el momento para Alborán de observar y vivir también como espectador, ver música en vivo porque necesito inspirarme, estar con los míos y escribir sin ningún condicionante. Y entonces eso requiere un tiempo, no sé cuánto. Es muy importante descansar", concluyó.