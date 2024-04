Pablo Alborán explica en 'El Hormiguero' por qué hace un ruido sexual para calentar la voz

El broche musical a la semana de El Hormiguero lo puso Pablo Alborán. El malagueño acaba de finalizar su última y exitosa gira La cuarta hoja, que le ha llevado durante el último año por España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Alborán comentó con Pablo Motos de cómo se plantea los próximos meses, en los que tomará un respiro para enfrentarse a sus nuevos proyectos: "Durante la gira me he sacado el título de patrón de barco y me gustaría crear una canción navegando por el Mediterráneo", afirmó.

"He venido al programa a dar las gracias al público por la gira, no a promocionar nada en concreto. Han sido dos años sin parar, un tiempo muy duro, pero es que eres parte de la gente cuando haces música en directo", admitió el artista.

">

El presentador quiso que contara una anécdota que le había contado el equipo del cantante: "Dicen que tienes una aplicación para calentar la voz, pero que haces un ruido....".

Entre risas, Alborán le contó al conductor del programa de Antena 3 que "dicen que hago un ruido sexual, como gimiendo, pero lo hago para calentar la voz y controlar el diafragma".