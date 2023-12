'Operación Triunfo' se despide de Itziar Castro tras su fugaz paso por 'OT 2018' como profesora de interpretación

Este viernes, España se ha despertado con la triste noticia de la muerte de Itziar Castro a los 46 años por una posible parada cardiorrespiratoria. Tras conocerse su fallecimiento, muchos son los que han mostrado sus condolencias y se han querido despedir de la actriz, especialmente sus amigos, compañeros de profesión e incluso programas en los que ha participado.

Es el caso de Operación Triunfo, que ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter): "No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. Descansa en paz".

Del mismo modo, Noemí Galera, directora de la Academia, se ha pronunciado en Twitter y en Instagram. "Descansa en paz", ha escrito en ambas redes.

Aunque tiene una larga carrera en el cine y la televisión, Itziar Castro saltó a la fama para el público mayoritario en la serie Vis a vis o la película Pieles, de Eduardo Casanova. Tras estas apariciones, son muchos los proyectos en los que ha trabajado, desde papeles en Campeones o su labor como colaboradora de Todo es mentira. Sin embargo, también es más que recordado su fugaz paso por OT 2018, que terminó de forma abrupta y sonada.

Después de que los Javis fueran los profesores de interpretación en la edición anterior, la actriz catalana tomó este papel en la siguiente temporada. Pero, menos de dos meses después de comenzar el concurso, fue despedida.

"La decisión de que no continúe como profesora ha sido tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase", informó en un comunicado a comienzos de noviembre de 2018 para desmentir que se hubiera ido de forma voluntaria por compromisos profesionales. "A pesar de esta circunstancia, en ningún momento se ha puesto en duda su dedicación, su capacidad y su talento, pero su trabajo con los concursantes no ha dado el resultado esperado en las Galas".

Aunque esta situación causó un gran revuelo y fue muy comentada, la marcha estuvo exenta de polémica y fue de forma amistosa. Sin embargo, recientemente, la actriz acudió al pódcast Querido Hater de Malbert y habló de lo sucedido.

"Yo el mismo día que entraba a clase me decían que todo estaba muy bien, salgo de clase y me despiden", rememoró. "Yo no he tenido ningún mal rollo con nadie de la gente que estaba allí, por mi parte".

Sobre si se llevaba bien o no con Noemí Galera, Castro se pronunció: "¿Sabes qué pasa? Que no es mi amiga". "A lo mejor yo lo estaba viviendo de una manera y fuera se veía de otra", añadió. "Cuando sales y ves luego cosas dices: 'estaba allí y no me enteré de esto'".