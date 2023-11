Itziar Castro habla sobre su despido de 'Operación Triunfo': "Cuando sales ves cosas y dices ¡Uh!"

La actriz Itziar Castro ha hablado de nuevo sobre cómo vivió su despido de Operación Triunfo 2018, concurso en el que trabajó como profesora de interpretación y del que salió de forma precipitada y "unilateral", cuando se emitía en La 1.

En el videopodcast Querido Hater, de Malbert, ha rememorado cómo fue aquello, sobre lo que en su día dijo que había sido "de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase".

"Yo el mismo día que entraba a clase me decían que todo estaba muy bien, salgo de clase y me despiden", rememoraba ahora la actriz. El youtuber Malbert aseguraba que cuando se veía al profesorado de OT junto, "y más con Noemí Galera, lo que se percibía en pantalla no era un buen rollo, no era una buena amistad, no era un buen trato profesional".

"Yo no he tenido ningún mal rollo con nadie de la gente que estaba allí, por mi parte", aseguraba Itziar Castro. Sobre si se llevaba bien o no con Noemí Galera, directora de la Academia y por lo tanto, su jefa por entonces, Castro se pronunciaba: "¿Sabes qué pasa? Que no es mi amiga".

"A lo mejor yo lo estaba viviendo de una manera y fuera se veía de otra", añadía. De forma que "cuando sales y ves luego cosas dices ¡uh!, estaba allí y no me enteré de esto".

Una vez fuera, la actriz asegura haber visto "cosas" en pantalla que no vio estando dentro de la Academia. "Pues no me di cuenta", decía sobre las supuestas malas "palabras y gestos" que le habrían dirigido, según Malbert.

Operación Triunfo estrenará una nueva edición en Prime Video el próximo día 20 de noviembre, con 16 nuevos concursantes y un renovado elenco de profesores, al frente de los que estará de nuevo Noemí Galera, uno de los iconos del concurso desde sus inicios.