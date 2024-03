La novia de Pietro Costanzia ha hablado con Así es la vida y, aunque no ha revelado su identidad, el programa cree en su testimonio: la joven ha detallado cómo ha sido su relación con el detenido, pero también se ha centrado en el romance del hermano de Carlo Costanzia con Julia Janeiro (Juls en las redes).

La joven ha relatado para José Antonio Avilés sus idas y venidas con el hermano de Carlo Costanzia. De hecho, y aunque ella no lo ha confirmado en su testimonio, el colaborador ha apuntado a que esta joven sería la que se encontraba con Pietro cuando la Policía le detuvo.

"Yo lo dejo con Pietro a finales de mayo. Y en julio conoce a Juls. Están un mes y medio juntos", ha detallado la chica. Por esta misma línea, continúa: "Luego Pietro se arrepiente y quiere volver conmigo en agosto. Viene como un loco a casa de amigos míos, futbolistas, con su coche, como loco... Yo vuelvo con él porque lo amo, y a los dos días él me registra el móvil porque yo había estado con otro chico".

Pietro, molesto, habría acudido de nuevo a la hija de Jesulín de Ubrique. "Entonces, para fastidiarme, vuelve con Juls", ha dicho la actual novia del italiano. Por esta misma línea, ha señalado que Janeiro y Costanzia estuvieron en Italia cuatro días, "pero no estuvieron con la familia ni con nadie", puesto que "sus padres no la conocen [a Juls] ni la han visto en su vida".

"Luego, Pietro me volvió a llamar diciéndome que me echaba de menos. Me llamaba llorando mientras estaba con Juls en la cama", ha asegurado la joven. De hecho, esto coincidiría con la visita de Janeiro y Costanzia al país transalpino. "La echó de Italia", ha detallado la novia de Pietro.

De la misma forma, la novia de Pietro ha confesado que vivió de cerca el presunto intento de homicidio de Pietro Costanzia a un joven, pero sin señalar si le acompañaba en el momento del suceso: "Hace diez días estaba en Italia con él. Estuvimos hasta diciembre. Luego se fue con otra chica, pero cinco días antes de que ocurriera el incidente yo estaba con él en Italia".

La entrevistada ha señalado que Pietro cuenta con apoyo familiar: "Carlo Costanzia padre también apoya a su hijo. Iré a ver a Pietro cuando se pueda, porque no va a salir en mucho tiempo (de la cárcel)", ha adelantado la novia.

La chica también ha contado que es conocedora de los problemas legales de Pietro Costanzia, y que incluso ella misma le puso una denuncia, pero posteriormente la retiró. "Yo estaba en Madrid y sabía que estaba en busca y captura", ha explicado.

"Yo tengo trabajo y no tengo nada que ver con sus delitos [...] El amor puede más que todo eso. Pietro es una persona a la que yo quiero en mi vida", ha expresado la entrevistada.