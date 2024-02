Noemí Galera, obligada a emitir un comunicado por lo que sucede en 'OT 2023': "Insultar a los concursantes..."

OT 2023 encara su recta final -solo quedan tres galas- y lo hace con revuelo en las redes sociales, donde los fans de los concursantes convierten al programa en tendencia día sí, día también.

En este caso por nada bueno, ya que la pasión con la que viven el formato los lleva, a veces, a sobrepasar unos límites, algo que ha obligado al programa a salir al paso. Lo ha hecho a través de la directora de la academia, Noemí Galera, que ha mandado un comunicado pidiendo calma y, de paso, defendiéndose de las acusaciones de favoritismo hacia ciertos concursantes.

"Quedan 20 días para acabar esta edición. Os pediría que lo disfrutarais de lo que queda y nos dejarais trabajar con tranquilidad", pide la televisiva.

"El programa no tiene favoritos. Os puedo asegurar que nos da igual quién gane, eso lo debéis decidir vosotros votantes", escribe Galera ante las acusaciones de algunos usuarios.

Para terminar, exige respeto por los concursantes y futuros artistas de la música. "Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar qué pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ellos en las redes. No merecen este ambiente enrarecido. Merecen cariño y respeto. Gracias".

Un comunicado que se suma a otros llamamientos por parte de los familiares de algunos concursantes, que han dicho basta ante los mensajes inapropiados en las redes sociales.