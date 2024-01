La madre de Juanjo Bona, de 'OT 2023', rompe su silencio: "Me duele lo que se está diciendo de mi hijo y de nuestra familia"

Tras la expulsión de Álvaro Mayo en la Gala 9, OT 2023 afronta su recta final con algunos cambios en su mecánica. A tan solo unas semanas de la gran final, que tendrá lugar el 19 de febrero, las emociones están más que nunca a flor de piel, tanto en la Academia como fuera de ella.

Prueba de ello son el aluvión de comentarios que, día a día, generan en redes sociales cada uno de los ocho participantes que permanecen en el talent. Sin embargo, más allá del cariño que muchos seguidores de OT les profesan -como demostró la multitudinaria firma de discos-, ha habido un auge también en las críticas, especialmente hacia Juanjo Bona.

"Envidioso, mal compañero y venenoso". Así le definen varios internautas en X (Twitter) debido a sus ácidos comentarios y a su actitud dentro del concurso. Es por ello por lo que, este miércoles, Nieves, la madre de este triunfito aragonés, ha salido en defensa de su hijo a través de un contundente comunicado, publicado en su cuenta de Instagram.

"Me cuesta mucho expresar en estos momentos, pero me apetecía escribir unas palabras en las que no sé si seré capaz de poder transmitir lo que siento", ha escrito Nieves, cansada del constante bombardeo de hate que ha recibido durante los últimos días. "Mi hijo Juanjo, al igual que sus compañeros, entraron allí en busca de cumplir un sueño, sus anhelos, y durante todo este camino han aprendido muchísimo y han crecido tanto como artistas como personas", ha destacado, asegurando que sus familiares están "orgullosos de él".

Y es que, tanto los triunfitos como los profesores y familiares "forman parte de una gran familia preciosa", por lo que le "duele muchísimo" el "odio" que se transmite en redes sociales. "Los chicos se adoran. Las familias tenemos una fantástica relación", ha expresado. "Evidentemente, como a todas las madres, lo que más me duele es lo que se está diciendo de mi hijo y nuestra familia. Nos llena de dolor ver cómo se incita al odio gratuitamente sin ningún tipo de empatía".

En otro orden de cosas, la madre de Juanjo también ha aludido de manera indirecta al posible noviazgo de su hijo con otro de los concursantes del formato de Prime Video, Martin Urrutia, acallando los rumores de que sus familiares pudieran estar disconformes con ello. "Amamos a Juanjo y le apoyamos en todo lo que a él le haga feliz porque exactamente verlo feliz es lo que nos llena de amor a nosotros", ha sentenciado.

A pesar de todo, la madre de Juanjo también ha aprovechado su comunicado para "agradecer a la cantidad de almas preciosas que están siempre apoyando", tanto a su hijo como a su familiares, en lo que parece un alegato en contra del hate en redes sociales. "Hago un llamamiento a la empatía, a la calma, a las buenas vibras y a no perder la ilusión y la magia que todo esto nos está dando"