Netflix publica el primer adelanto de '¡Sálvese quien pueda!', el 'docurreality' de 'Sálvame': "La receta del gazpacho no te la voy a dar"

El 10 de noviembre será para los fans de Sálvame la fecha más importante del año. Después de seis meses huérfanos, el programa de la prensa del corazón más importante de la televisión española vuelve en forma de docurreality a Netflix.

Sin embargo, apenas se habían visto escenas del nuevo programa hasta ahora. A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming ha compartido el primer adelanto en el que aparecen Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval. Los cuatro, en una playa de Miami, están dispuestos a hacerse una fotografía en uno de los puestos de salvavidas.

Con el desparpajo natural de Belén, y en un inglés muy spanglish, no duda en pedir a un bañista que le haga una foto a ella y a sus acompañantes. "Sorry, speak in english?", le pregunta en inglés para, a continuación, darle las indicaciones de cuántos son y dónde quiere la fotografía, "one, two, three, four, ahí".

Lo que no se esperaban es que, mientras subían al puesto, una seguidora de la 'Princesa del Pueblo' estaría en la misma zona dispuesta a todo por una foto con su ídola: "Belén, por favor, que yo quiero una foto". Pero no solo eso: "Y la receta del gazpacho". Esteban no duda en aceptar.

"La receta no se la des que te plagia el gazpacho", le advierte Víctor. A lo que Belén responde: "La receta no te la voy a dar, que coño te voy a dar la receta". Aunque, después de la insistencia de la joven, es finalmente Terelu quien le dice a Belén que "baje y se eche la foto".

Mientras bajan, un olor no deja de llamar la atención de la hija de María Teresa Campos: "Aquí huele a porro todo el rato. Huele muchísimo a marihuana". Aunque Sandoval no parece oler nada: "Este es el olor que hay en Miami".

Finalmente, la joven consigue su foto alabando a la televisiva: "Que bien te sienta Miami". Un pensamiento que todos los fans del programa seguro que comparten.