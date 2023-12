Naomi Asensi "despide" a Pilar Llori después del gesto con Albert Infante en 'GH VIP': "No me parece de buena amiga"

Si el arrepentimiento de Pilar Llori impactó al público de GH VIP, el "despido" por parte de Naomi hacia la última expulsada lo fue el doble. Naomi Asensi defendió a su amigo, Albert Infante, tras el plantón que le dio Llori al elegirle como 'jefa de campaña' de cara a la final.

"Me parece que hacerle un feo así [a Albert] de cara a la final, no me parece de buena amiga", sentenció Naomi antes de tener la oportunidad de hablar con Pilar.

Además, hizo una petición especial a Ion Aramendi: "Ahora mismo no quiero que me defienda nadie, no quiero campaña, ni quiero nada". El presentador le negó la opción de prescindir de campaña.

Ion: "Mañana en el Última Hora con Lara Álvarez, decidiréis quién será el jefe de campaña de Naomi" #GHVIPDBT13 pic.twitter.com/u7ZGgnyJm2 — Gran Hermano (@ghoficial) December 10, 2023

Aramendi le dio a elegir a la joven entre Marta, Sol, Luca o Pilar. "A Luca ni lo conozco; a Sol, más de lo mismo; con Marta me he peleado más de 400 veces y a Pilar acabo de rechazarla", resumió así sus opciones.

Finalmente, Ion le dio la opción de que fuera el público quien eligiera a su defensor en esta recta final, algo que le pareció correcto. Albert fue a abrazar a su amiga y a agradecerle por el bonito gesto.

"Esto era algo que podía pasar porque Naomi es superleal", opinó Pilar Llori. "Esto ha sido por no haber podido decirle a Albert que le quiero y que no pasa nada", añadió.