El motivo por el que Miri ha sido sancionada en 'Supervivientes': se saltó la valla de la playa

Miri Pérez ha sido sancionada por el equipo de Supervivientes. Como así se pudo ver en el último programa domingo, la joven se saltó las vallas de la playa para recuperar a su "confidente", el coco Paolo. Una acción que no gustó lo más mínimo a la directiva del reality.

Tras descubrir que sus compañeros se lo había escondido, la joven no dudó en ir en su rescate. Aunque, finalmente fue Kiko Jiménez quien devolvía el coco al otro equipo asegurando que era su "puesta en libertad". Todo ello tras ver como Miri no dejaba de buscar desesperada a la fruta, aunque eso implicarse colarse donde no debía.

"¿Qué haces aquí?", le preguntó Gorka al verla fuera de su territorio. Del mismo modo, Ángel Cristo no dudó en advertirle: "No puedes estar aquí, esta no es tu playa". Quien no fue tan amable fue Blanca, quien estalló contra ella: "Déjate ya de tonterías, que te calles ya, que nos dejes tranquilos, vete a tu playa".

Todo ello mientras Miri, desesperada, solo podía pedir que le devolvieran a su confidente. "Estoy harta, yo no quiero estar aquí, pero si me cogéis mis cosas me las devolvéis y me piro", aseguró alterada en el vídeo con el que Sandra Barneda le dio a conocer el veredicto del programa.

"Esta tarde has incumplido las reglas saltándote la valla en busca del coco Paolo, supongo de que eres consciente de que vas a ser penalizada por haber incumplido las reglas. Cuando vuelvas a tu playa vas a descubrir esa penalización", le explicó la presentadora muy seriamente.