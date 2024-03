Moisés no se cree su fallo en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Se me ha ido la olla"

La veteranía de Moisés Laguardia en Pasapalabra no impide que, de vez en cuando y pese a llevar 210 programas, cometa algún fallo sorprendente. Tanto, que desconcierte hasta al propio concursante.

Este martes, el riojano y Óscar se enfrentaron por un bote de 1.606.000 euros y el primero en comenzar a responder las preguntas de Roberto Leal fue Moisés.

Con 147 segundos acumulados en el programa del día, pero las dudas surgidas con la A le hicieron cederle el turno a su adversario tras haber consumido 5 segundos.

El madrileño, por su parte, contó con 142 segundos y tras responder seis letras de forma consecutiva decidió pasar palabra. En el intercambio de turnos, Moisés fue el primero en concluir la primera vuelta.

Lo hizo con 19 aciertos y 35 segundos. Pero en esa segunda ronda llegaría su primer, y sorprendente, fallo en la J: "Tercera persona del singular, del pretérito perfecto simple, de indicativo del verbo jarrear", le preguntó Leal.

"Jarreé", contestó el riojano, pero, inmediatamente, se dio cuenta de su error: "Es jarreó. Jobar, no me lo puedo creer. Pues nada... perdón", acertó a decir.

"No me lo puedo creer", repitió varias veces el concursante. "Se me ha ido la olla y en vez de jarreó he dicho jarreé", señaló Moisés, visiblemente enfadado.

Óscar, por su parte, acabó la primera vuelta con 17 aciertos y 30 segundos de tiempo. Su adversario, por su parte, volvió a equivocarse, esta vez en la F, sumando su segundo error.

El madrileño continuó jugando con la confianza que le habían dado los errores de su rival, que aumentó cuando Moisés se equivocó por tercera vez en la S, acabando con 22 aciertos y tres fallos, sirviéndole en bandeja a Óscar la victoria.

El madrileño probó suerte en la M y la T sin demasiada fortuna, así que se plantó con 22 aciertos y esos dos fallos para vencer en el programa del día y enviar a Moisés a La Silla Azul en el siguiente programa.