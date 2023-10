Mike Brewer, de 'Joyas sobre ruedas', que cumple 20 años: "He comprado algunos coches terribles, pero siempre con éxito"

Durante 20 años el presentador y vendedor Mike Brewer ha buscado coches clásicos para comprarlos, restaurarlos junto a su compañero mecánico y ponerlos de nuevo a la venta sacando beneficio. No sería una historia fuera de lo común si no fuera porque todas y cada una de las compras, reformas y ventas han sido televisadas en el programa Joyas sobre Ruedas (Wheeler Dealers) en inglés.

El veterano programa de Discovery Channel cumple dos décadas, 18 temporadas y varios especiales rodados en Europa y Estados Unidos. Joyas sobre ruedas es la serie de referencia para los amantes de la restauración, compra y venta de coches en todo el mundo, pues no en vano, ha sido transmitida en 120 países y la audiencia ha podido ver como Mike Brewer y su equipo de mecánicos expertos (Edd China, Ant Anstead y Marc "Elvis" Priestley), devolvieron a la vida a más de 220 coches.

Discovery ha preparado una programación especial que protagonizará la oferta de Discovery Channel el próximo jueves 26 de octubre. A partir de las 12.00 h y hasta las 01.30 h, los espectadores podrán disfrutar de un maratón de episodios de las dos últimas temporadas de la serie que culminará con el estreno a las 22.00 h de una nueva entrega del programa. El maratón del mítico formato de motor de Discovery incluye el estreno de un nuevo episodio de la Temporada 18 (22.00 h) que está dedicado a otro icono, el Ford Fiesta, con motivo del final de su producción en 2023.

Joyas sobre ruedas, que pone de nuevo en la carretera modelos históricos y vehículos únicos, no tiene visos de terminar, pues sigue teniendo un gran éxito. Hablamos con Mike Brewer sobre su trayectoria en Joyas Sobre Ruedas, los secretos detrás de la grabación y el futuro del programa.

¿De dónde viene su amor por los coches?Mi afición por los coches me viene de mi padre, que se dedicaba a personalizarlos. No tuve elección, me crie en una familia amante de los coches. A los diecisiete años tuve mi primer coche, un Mini, y al mes lo vendí, obtuve beneficios y pensé: "Esto se me da bien, voy a seguir haciéndolo". Luego me convertí en vendedor de coches, así que me dediqué a comprar y vender.

¿Y cómo llegó la tele?Antes de Joyas sobre ruedas hice otro programa en 1997 llamado Deals on Wheels y a raíz de ese programa a Discovery Channel, un canal nuevo y pequeño por entonces, le gustó lo que hacía y en 2002 se me acercaron y me dijeron "queremos hacer un programa sobre ti". Así que nos sentamos e ideamos Joyas sobre ruedas. Empezó en 2003 y aquí estamos, 20 años después.

¿Se has arrepentido alguna vez de haber comprado un coche porque fuera un fracaso?No, de hecho, nunca hemos tenido un fracaso en Joyas sobre ruedas. He tenido mucho cuidado porque no tenemos mucho tiempo para hacer el programa, tenemos un plazo estricto, así que tengo que ser muy cuidadoso con el tipo de trabajo que podemos hacer en un coche. He comprado algunos coches terribles, créeme, coches que tenían agujeros en el techo, en el suelo, en las paredes, que eran malos... Pero todo lo que he comprado sabía que estaba dentro de nuestra capacidad de darle la vuelta en el tiempo que tenemos. Así que, afortunadamente, no me arrepiento de nada por el momento.

Debe de ser una de las pocas personas que no odian llevar el coche al mecánico: para usted es una experiencia agradable, ¿no?Me emociona llevar el coche al mecánico y espero que mi mecánico esté igual de contento. Cuando le llevo un coche él está feliz. Y Elvis, mi nuevo mecánico, siempre parece muy feliz. Compré un Mark 1 Astra GTE que estaba en once cajas, ni siquiera era un coche, me presenté allí y Elvis estaba como abriendo los regalos de Navidad, estaba tan emocionado, es fantástico.

¿Los compradores confían más en usted cuando saben que viene de Joyas sobre ruedas?Sí, por suerte, porque el programa ha sido muy popular a lo largo de los años. Soy muy conocido. Tengo listas y listas de gente que literalmente compraría cualquier coche que reparáramos. Así que hoy en día no parece tan difícil vender un coche en Joyas sobre ruedas porque sólo quieren uno de los coches del programa.

¿Con qué coche se habría quedado y por qué?Es una buena pregunta, porque ha habido varios coches. Creo que el que me habría quedado es el Escort Cosworth con el tercer alerón, porque es importante, ¿sabes? Contaba una historia. Una historia desconocida sobre el creador del coche, Frank Stephenson, lo había diseñado con tres alerones traseros y Ford quitó uno para ahorrar dinero. Si hubiera tenido tres habría sido un coche mejor y más rápido porque añadía más downflows [flujos de aire]. Lo demostramos en el programa; pusimos el tercer alerón y así era. Lo que lamento es que tuve que vender ese coche al final del programa y ojalá me lo hubiera quedado, porque hoy vale mucho más dinero.

¿Ha comprado alguna vez un coche en España?Nunca ha ocurrido, nunca he comprado un coche en España, todavía no. Pero estamos haciendo una serie mundial de Joyas sobre ruedas. Esta vez vamos a Australia, Francia, Alemania, Italia; todos los territorios donde el programa es popular. Así que con suerte la próxima vez iremos a España. Guardad un coche clásico para mí.

¿Adónde va el dinero que gana con la venta de los coches?Vuelve a la producción, desgraciadamente no me llega a mí. Si me llegara estaría muy contento, pero vuelve a reinvertirse en la fabricación del siguiente coche.