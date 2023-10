Miguel Diosdado habla sobre la supuesta manipulación en las pruebas de 'MasterChef Celebrity'

Si algo destacan los concursantes de MasterChef cuando acaba su experiencia es lo duro que es el programa de La 1, donde se enfrentan a los fogones en pruebas muy estresantes y exigentes, física y mentalmente.

Los resultados son dispares y no es raro ver a un concursante prometedor venirse abajo de repente y acabar su consurso de forma precipitada. En ocasiones, algunos de esos aspirantes han acabado culpando al espacio de su propio fracaso.

Uno de los casos más sonados fue el de Patricia Conde. La concursante de MasterChef Celebrity 7 tuvo en la final un comportamiento extraño, como de dejadez, disperso... al hilo de los comentarios en redes sociales ella misma publicó su explicación.

"Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo", decía Patricia Conde, acusando al programa de haber boicoteado su prueba. No solo eso, la actriz aseguró que dos de sus compañeros consumían drogas.

Ahora, ha sido el aspirante de MasterChef Celebrity 8 Miguel Diosdado, repescado en la última emisión del concurso, el que se ha pronunciado sobre esa polémica.

En declaraciones a Lecturas se opinaba así: "No sé cómo serían otras temporadas. Yo solo puedo hablar por lo que he vivido y es el trabajo más sorprendente, exigente y más duro física y psicológicamente que he vivido", afirmaba.