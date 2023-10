Miguel Diosdado cumple su promesa en 'MasterChef Celebrity': "No has mejorado, pero eres un hombre de palabra"

Durante el programa anterior de MasterChef Celebrity, el actor Miguel Diosdado dio prometió raparse el pelo si regresaba a las cocinas de RTVE. El concursante fue repescado al ganar una prueba junto al resto de cocursantes expulsados.

"No has mejorado, pero eres un hombre de palabra", le felicitaba Jordi Cruz al actor al entrar con su nuevo look en las cocinas. Tras ello, los chefs dieron paso a la primera prueba de la noche, con Flo como invitado.

Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera no quedaron contentos con el desarrollo de la prueba, donde pidieron a los concursantes cambiar los ingredientes con sus compañeros. "Ha sido un desastre en general", se quejó Pepe.

Felicidades Álvaro por ser el mejor de la prueba. El aspirante dona sus 4000€ a @FundacionMehuer #MCCelebrity pic.twitter.com/iqtS4yllPo — MasterChef (@MasterChef_es) October 19, 2023

"No sois capaces de sacarle partido a los ingredientes. No estáis preparados para la libertad", riñó el chef ulescano. Los tres peores aspirantes fueron Eduardo Casanova, Jesulín de Ubrique y Daniel Illescas.

Sin embargo, Blanca Romero y Álvaro Escassi sorprendieron en las cocinas. "El risoto estaba rico de gusto", valoraron al sevillano, que ganó la prueba y donó los 4.000 euros a la fundación Mehuer de Sevilla, para la investigación de enfermedades raras.