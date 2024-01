Miguel Ángel Silvestre explica en 'El Hormiguero' el negocio que tiene con dos jugadores del Atlético de Madrid.

Miguel Ángel Silvestre y del director argentino Juan José Campanella visitaron este miércoles El Hormiguero para presentarle a Pablo Motos la segunda temporada de la serie Los enviados, que se estrena el próximo 26 de enero en SkyShowtime.

Antes de comenzar a hablar de la serie, el presentador le dijo a Silvestre: "Ahora eres actor y empresario", refiriéndose a la nueva aventura empresarial del intérprete.

"Bueno, de empresario, tengo poco, pero el tema del restaurante es algo muy rocambolesco. Yo tampoco me lo esperaba", le respondió el artista al valenciano.

Rhudo: el nuevo restaurante de Paco Roncero con Griezmann, Marcos Llorente, Miguel Ángel Silvestre y Álex González https://t.co/WleERaHK8q | Por @cgilnombela — 20minutos.es (@20m) January 24, 2024

"Un día cenando con Álex González en el restaurante El Casino de Paco Roncero conocimos a Marcos Llorente y a Antoine Griezmann, dos grandes deportistas (y jugadores del Atlético de Madrid)", recordó Silvestre.

Destacó que "me parecieron dos personas muy sensibles, además me encantó la conversación que tuvimos. Hablamos con Paco y empezamos a pensar en si abríamos un restaurante, uno que echamos de menos, que no existe".

"Y empezamos a hacer una lista y así ha nacido Rhudo", contó Silvestre, que destacó dos detalles: "Hay un DJ en el baño, y existe una sala que nadie conoce", afirmó.

"Es como una sala secreta y encima no me dejan hablar de ella, pero tiene ascensor directo desde el parking", desveló el actor. "Pues lo has hecho...", le dijo el conductor del programa de Antena 3 entre risas.