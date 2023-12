El mensaje de Jenni Hermoso a Cristina Pedroche antes de las Campanadas: "Yo también quiero disfrutar"

Una de las grandes novedades en la retransmisión de las campanadas de Nochevieja 2023 es la presencia en TVE de la jugadora de la selección española de fútbol Jennifer Hemoso.

La futbolista ha hecho unas declaraciones sobre la que será una de sus grandes rivales en la televisión: Cristina Pedroche, que como es ya tradición, presentará las campanadas en Antena 3.

"Mis amigas y mis amigos me hacen la broma de si le haré la competencia, pero Cristina es espectacular, es una persona espectacular y yo también quiero disfrutar de esa noche y que sea lo que Dios quiera", dijo la futbolista madrileña.

Sobre el vestido que llevará, Hermoso dijo: "Espero llevar algo que me sienta cómoda con ello y que a la gente también le guste, aunque si no tampoco me importaría mucho", afirmó en declaraciones recogidas por La Voz de Galicia.

Preguntada por la experiencia, la jugadora dijo que "son muchas emociones en muy poco tiempo y yo creo que unas campanadas es algo muy especial y los nervios tienen que estar. Solo espero que cuando llegue el día estar tranquila y poder disfrutar porque es una noche para eso, disfrutarla".

Además, Hermoso confesó que Ramón García "me ha dado varios consejos, pero yo creo que hasta que no llegue la noche y me vea en frente de la Puerta del Sol no podré decirte lo que sentiré. Ahora sí que siento nervios, estoy emocionada y con muchísimas ganas".