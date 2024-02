Megara, tras su participación en el Benidorm Fest 2023, intentará representar a San Marino en Eurovisión

No son pocos los cantantes españoles que prueban suerte en las preselecciones de Eurovisión de otros países. Verónica Romero o Cristina Ramos lo intentaron en Una voce per San Marino, aunque finalmente no ganaron, y ahora se une otra banda conocida por su participación en el Benidorm Fest: Megara.

Este grupo madrileño se presentó a la segunda edición del programa cantando Arcadia, pero fue Blanca Paloma quien se hizo con la victoria y representó a España.

Pero ahora, la banda de rock lo intentará por San Marino, microestado situado al norte de Italia. Megara es ya semifinalista de Una voce per San Marino, que lleva realizándose desde 2022, pero su mecánica es muy diferente a la del Benidorm Fest.

Mientras que en nuestra preselección son 16 los artistas elegidos, en este formato son 129, por lo que la formación tiene aún muy lejos la victoria. Hay un total de cuatro semifinales en las que actuarán 30 o 31 candidatos, dependiendo del día, y Megara cantará en la segunda, que se celebrará el 15 de febrero.

Todavía se desconoce con qué tema concursarán, pues de momento solo se ha anunciado la larga lista de participantes. De hecho, ellos no son los únicos españoles en Una voce per San Marino, pues también están el cantante valenciano Héctor Mira, quien también probó suerte en el Benidorm Fest, y LOCO BOOMBOX.