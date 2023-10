'MasterChef Celebrity' expulsa a una de sus favoritas para ganar: "Se dice que quien nunca va al foso, el día que va, se marcha"

Tras un reto inicial y una prueba de exteriores muy duros, MasterChef Celebrity vivió una eliminación muy internacional con platos de distintos países asiáticos. Y, como de costumbre, esto supuso el adiós de uno de los aspirantes. Sin embargo, nadie esperaba que quien se despidiera fuera alguien tan querido y que partía con tantas papeletas para ganar la edición.

Tania Llasera provocó las lágrimas de sus compañeros cuando los jueces dijeron su nombre para abandonar las cocinas, pero lo cierto es que no le pareció una decisión injusta, pues empezó el cocinado con mal pie.

La presentadora, que era una de las favoritas ya que tenía experiencia en los fogones y había escrito un libro de cocina, tenía que preparar un cordero al estilo Tikka Masala de la India, pero no consiguió satisfacerlos.

"Lo he pasado francamente mal", confesó sobre el cocinado, antes de que probaran el plato. "Sabe más o menos, pero no lo has terminado de hacer bien", valoró Jordi Cruz, quien le dijo que el arroz estaba seco, tenía demasiadas especias y hacía que el plato tuviera "crudeza y acidez".

La decisión final quedó entre Blanca Romero y ella, y finalmente fue la vasca la eliminada, quedando en la cuerda floja la modelo por quinta vez. "Cinco de cinco, Blanca. Ten cuidado, mujer, que estás jugando con fuego", le dijo Pepe Rodríguez.

Los compañeros en la galería se echaron a llorar ante su marcha, del mismo modo que su contrincante. "Va a dejar un hueco muy grande Tania. Siempre tiene cariño para todos, detalles para todos. Nos quedamos muy huérfanos. No se va una compañera, se va una mami", dijo Romero a la cámara.

"Me ha salido mal, me he puesto nerviosa", explicó Llasera. "Es verdad esa leyenda de 'quien no va nunca al foso, el día que va, se pone nervioso, entra en barrena y se va'. Admito que me voy a mi casa por haberlo hecho mal, no es ninguna injusticia", explicó Llasera.

"Sí lo es, lo es completamente", respondió Eduardo Casanova. "Lo es porque te quieren", dijo Rodríguez. "Y porque cocina muy bien", matizó Toñi Moreno.