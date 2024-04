Mario Vaquerizo, sobre las infidelidades: "A mí me deja Alaska y Shakira se queda corta"

TardeAR está siguiendo de cerca las últimas novedades de la vida de William Levy, protagonista de la telenovela Café con aroma de mujer, que habría sido pillado por su exmujer con otra chica en casa.

Y, a raíz de este tema, el programa presentado por Ana Rosa Quintana ha abierto el debate sobre los conflictos en pareja, haciendo hincapié en las infidelidades. Mario Vaquerizo, presente en la mesa de colaboradores, ha querido hablar desde su propia experiencia y ha asegurado que, "hay que ser honesto" en la vida.

"Las cosas desde fuera se magnifican y se ven desde fuera de forma muy diferente a como son desde dentro. Y tampoco debemos condenar la infidelidad o la reconciliación... Porque no sabemos dónde nos vamos a ver nosotros en algún momento", ha defendido el colaborador.

Eso sí, Mario Vaquerizo ha puesto entonces el foco sobre sí mismo en un caso de infidelidad: "Yo no lo perdonaría. A mí me deja mi mujer, y Shakira se queda corta".

Por otro lado, el colaborador ha apuntado que, en una relación, "no hay un culpable, son dos". "Pero es que a mí, que me porto muy bien, si me dejan por otro... Solo hay una culpable", ha concluido.