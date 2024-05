Marina Ruiz se presenta a 'Factor X' acompañada de Omar Sánchez y se lleva un pleno de 'noes': "Estaba esperando el gallo"

Después de anunciar, hace solo unos días, su ruptura, Marina Ruiz y Omar Sánchez acudieron juntos a Factor X. Eso sí, solo ella se presentaba a la primera fase del talent de Telecinco, grabado hace unos meses, cuando su relación aún iba bien.

La andaluza fue persiguiendo su sueño de ser cantante. Y por eso se plantó ante los cuatro jueces. Con el desparpajo que la caracteriza, Marina pisó con fuerza el escenario y confesaba que "la gente no te termina por tomar en serio".

Al presentarse, la participante también contaba cómo se había enamorado de Omar Sánchez "en una granja". Desde el backstage, el canario, emocionado, le dedicaba bonitas palabras: "Es una artista de los pies a la cabeza, pero, sobre todo, el corazón que tiene". "Olé, lo que te quiero, hijo", contestaba Marina tras su romántica declaración.

A continuación, Marina probó suerte con el éxito de Pastora Soler Quédate conmigo. Durante la actuación, Omar Sánchez decía tener el vello de punta.

Otra cosa fue la valoración del jurado. "Enhorabuena. Para cantar a Pastora Soler, es impresionante. Yo estaba nerviosa de verte el alto. Me he levantado para mandarte energía de: 'venga, aquí te sostenemos", confesaba Vanesa Martín. "Yo estaba esperando el gallo por eso de la granja", interrumpía Abraham Mateo a modo de humor. Para Willy Bárcenas, "la actuación ha ido de menos a más". Sin embargo, la andaluza se llevó un pleno de 'noes' y no consiguió seguir en el concurso.