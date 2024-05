María Verdoy se lesiona y tiene que entrar con ayuda al plató de 'Socialité': "Ayer me fui de boda"

María Verdoy ha comenzado un nuevo programa de Socialité lesionada. Así, a caballito sobre uno de los trabajadores del programa, la presentadora del conocido espacio del mundo del corazón ha entrado en el plató de televisión totalmente de espaldas.

¿El motivo? La boda de Iván Reboso, colaborador del programa Fiesta de Telecinco, un enlace al que también acudieron otras destacadas personalidades como Emma García, Rosa López o Rosa Benito.

"Ayer me fui de boda, a la de Iván Reboso, y lo di todo, nivel que me hice un señor esguince. ¿Qué es lo bueno? Que me enteré de todo", bromeaba la presentadora sobre todos los "salseos" de los que se ha enterado.

Y, pese a este problema, la periodista ha podido continuar con el programa con toda normalidad, aunque ha estado en todo momento sentada en su silla y sin levantarse demasiado.

Tal y como ha dejado ver en sus redes sociales, la presentadora de Socialité acudió a la boda con un minivestido rosa y tacones. Como ha expresado, fue precisamente en la calle donde sufrió ese esguince.

"Los adoquines de la Plaza Mayor no son los mejores amigos de los tacones. Me he caído y me he hecho un esguince. Me he tenido que comprar unas alpargatas monísimas", declaraba ante los medios de comunicación presentes en el enlace.