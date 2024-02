María Pombo habla en 'El Hormiguero' sobre su matrimonio: "No hemos pasado por nuestro mejor momento"

Las hermanas Pombo: María, Marta y Lucía, visitaron este lunes El Hormiguero para presentar la segunda temporada de Pombo, la docuserie sobre su vida que podrá verse en Prime Video desde el próximo 23 de febrero.

Las tres comentaron con Pablo Motos algunos aspectos de su vida personal, como cierta habilidad del padre de las Pombo: "Vuestro padre sale en la docuserie tirándose pedos", afirmó el presentador.

"Estamos muy acostumbrados a que mi padre se tire pedos continuamente en casa, de hecho mi padre hace un juego en el que le tiras de un dedo y se tira un pedo. A veces se pone como una cucaracha y usa laca para potenciar sus pedos y salen con una llamarada", comentó Marta.

Pablo Motos y las Pombo, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

La hermana mediana también recordó que tuvo que dejar las redes sociales porque sufrió una depresión: "Fue una etapa súper dura, me da escalofríos solo recordar la soledad que sentía", admitió.

"Estaba medicada por una psiquiatra y como me encontraba mejor me retiré yo misma la medicación y me puse fatal, el bajón fue muy duro. Lo único que me ayudaba es que me escuchasen sin juzgarme, que me acompañaran", añadió.

El valenciano se dirigió a María para preguntarle por Pablo Castellano, su marido y concursante de El Desafío, y por cómo llevaba las crisis que se inventan sobre tu matrimonio.

"Es verdad que no hemos pasado por nuestro mejor momento últimamente, tenemos dos niños muy pequeños y es una situación nueva para nosotros como pareja, pero estoy muy orgullosa de que nos hayamos elegido y hayamos decidido cuidarnos el uno al otro", reconoció la conocida influencer.

Además, María aprovechó su presencia en el programa de Antena 3 para anunciar que habrá una tercera temporada de la docuserie Pombo en Prime Video.