María Pombo, en 'El Hormiguero': "Me he comprado un culo falso porque no tengo"

El Hormiguero comenzó la semana con una triple visita, la de las hermanas Pombo: María, Marta y Lucía. El trío de influencers presentó Pombo, la segunda parte de la docuserie sobre su vida que podrá verse en Prime Video desde el próximo 23 de febrero.

La mayor, Lucía, de profesión piloto, comentó que estaba de guardia de vuelo para su empresa y este lunes "he volado Madrid-Badajoz, Badajoz-Madrid, Madrid-Melilla y Melilla-Madrid antes de venir al programa", comentó.

Pablo Motos les pidió que adelantaran algo nuevo de la docuserie, y María desveló que "me he comprado un culo falso, es como una faja. Es que no tengo y me lo pongo como unas extensiones".

Las hermanas también recordaron algunas de las cosas que le hacía Lucía a Marta cuando eran pequeñas: "Me intentó inyectar Coca Cola en las venas, me quemó el pelo y me depiló con una quita pelusas", recordó la pequeña de las Pombo.

Las tres también recordaron que las expulsaron del colegio, pero por diferentes motivos: "A mí me mandaron a casa por insultar a la profesora", comentó María.

Mientras, Lucía comentó que "lancé gas lacrimógeno en clase porque no me había estudiado el examen de Matemáticas que tenía ese día". Marta, por su parte, comentó que "tiré una bomba fétida en clase y me expulsaron del colegio".