María Patiño revela la realidad de la relación entre Bertín Osborne y Encarna Navarro: "Hay detalles delicados"

María Patiño ha avanzado detalles de la presunta relación entre Bertín Osborne y Encarna Navarro. La presentadora de Socialité confesó este domingo que esta información no le llegó a través de la artista.

"Es una información que manejo desde hace tiempo y todo se precipita cuando sale la relación entre Bertín y Gabriela. Ahí es cuando se plantea contar ella su historia", contó la periodista

Según su información, su relación se inició en el año 2008, siendo su "último encuentro este pasado mes de febrero, en la finca de Bertín".

"No lo contaba a todo el mundo, pero parte de un grupo de amigos conocía esos encuentros, que no era habituales, sino esporádicos. Me consta que Arévalo la conoce. Lo que no sé es si era conocedor de la relación que había entre ellos", reveló Patiño, que dio más detalles.

"A Encarna le preocupa la familia del que fue su marido, por eso su relato no sé cómo lo va a mantener, le preocupan que sus suegros tomen conciencia de que ella no estuvo a la altura. Ella contrae matrimonio en el 2018 y pierde a su marido muy joven. A ella le molesta que Bertín no le llamara para darle el pésame, él se disculpa alegando que estaba pasando una mala racha y cuando ella se entera de que está manteniendo una relación con Gabriela. Es cuando se plantea contarlo, no sé si todo, porque hay detalles delicados", reveló.