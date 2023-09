María Lo: "Volvería a 'MasterChef', pero si hubiera un cambio de formato"

María Lo se alzó como la ganadora de MasterChef 10 y, desde entonces, no se ha desligado ni de la cocina ni, por supuesto, de la televisión. La nueva temporada televisiva le ha pillado con un nuevo programa, Lo: cocina, producto y naturaleza, un espacio con el que la Corporación pública, en colaboración con Shine Iberia, apuestan por el universo culinario en RTVE Play. El programa, emitido cada viernes, es una extensión de la trayectoria gastronómico y personal que la chef ya comparte en las redes sociales. Nos lo cuenta en la gala de presentación de contenidos de RTVE.

¿Está siguiendo esta nueva edición de MasterChef?

La estoy siguiendo, sí. Vi el primer capítulo, aunque he de confesar que no lo acabé porque tenía que levantarme muy pronto al día siguiente.



¿Le ha dado tiempo a elegir favorito?

¡Yo desde el principio he ido con los Morancos, que son de mi tierra!



¿Volvería a concursar o es suficiente con vivir la experiencia una vez?

Volvería, pero si hubiese un cambio de formato. Creo que se tendría que hacer un programa en el que compitieran todos los ganadores. Ahí repetiría de cabeza. A mí MasterChef me cambió la vida.



¿Se ve algún día en la posición de Samantha, siendo parte del jurado?

Bueno… Why not? (¿por qué no?). Sí, sí. Si Samantha me dejara un par de días estar ahí, lo haría encantada.

¿Cómo sería María Lo de jurado?

¡Uf! No sé si sería demasiado exigente, la verdad (risas). Espero que no. La verdad es que no me lo he planteado nunca, pero me encantaría.