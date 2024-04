La PreParty de Eurovisión vibra al ritmo de María Isabel en el 20 aniversario de su triunfo: "Nunca dejaré de cantarla"

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de su triunfo en el festival de Eurovisión Junior, María Isabel ha interpretado Antes muerta que sencilla, el tema con el que la andaluza se alzó con la victoria en el año 2004, ante el público eurofan que acudió este sábado a la Welcome PrePartyES, en Madrid.

Un evento único que tuvo lugar en La Riviera y que reunió a artistas de hasta 28 países, entre los que se incluyeron representantes de Eurovisión 2024 y participantes de la última edición del Benidorm Fest. Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la actuación de María Isabel.

"Quiero daros las gracias por haberme acompañado siempre. Sin vosotros, Antes muerta que sencilla se hubiera quedado en nada", expresó la de Ayamonte, emocionada, antes de cantar el tema con el que saltó a la fama y logró la primera y, hasta la fecha, única victoria de España en el Festival de Eurovisión Junior.

Convertida en toda una leyenda eurovisiva, la artista hizo vibrar a cientos de eurofans, que no pararon de bailar la icónica coreografía de Antes muerta que sencilla -muchos de ellos, con abanico incluido-, coreando el estribillo a pleno pulmón.

"Quiero deciros que Antes muerta que sencilla me ha dado la vida y cantaré la canción hasta el día que me muera. Nunca dejaré de cantar una canción que me ha dado tanta vida, tanto éxito y a todos vosotros. Os quiero", ha zanjado la cantante tras su actuación, poniendo el broche de oro a la primera noche de la PrePartyES 2024.