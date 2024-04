La familia Ostos se encuentra en plena guerra por la herencia de Jaime Ostos. Y es que Jacobo Ostos ha demandado a su hermano Jaime, a quien le pide 60.000 euros por "daños y perjuicios".

El programa Y ahora Sonsoles se ha desplazado a la Feria de Abril, y allí ha podido hablar con Mari Ángeles Grajal, después de conocer que el conflicto se ha llevado a la vía judicial.

Aunque ha evitado algunas preguntas, la viuda del torero ha hablado para el magacín de Antena 3 de cómo se encuentra. "He venido a disfrutar desde el primer día, con Jaime siempre venía desde el primer día", ha expresado.

"He llorado en una caseta por los recuerdos con Jaime", ha manifestado así Grajal, quien ha contado que echa de menos a su marido, también porque él le "subía el vestido" de flamenca.

La viuda del diestro ha evitado hablar directamente con Sonsoles Ónega desde plató, asegurando que no la escuchaba, pero ha insistido en que está bien: "Estamos disfrutando muchísimo de las casetas, de beber y de bailar".

"He venido en plan terapia, a ver si me animo", ha expresado mari Ángeles Grajal para el programa de Antena 3. No obstante, no se ha querido pronunciar sobre la denuncia de su hijo.

"De eso no quiero hablar, está todo en manos del abogado, y cuando sea el juicio se verá", ha dicho. Sin embargo, sobre las acusaciones de haberle sido infiel a Jaime Ostos, sí se ha pronunciado: "Hay gente para todo".