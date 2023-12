Mamen Márquez, la profesora de técnica vocal de 'OT 2023' que trabaja con Antonio Banderas

Natural de Loja, en Granada, Mamen Márquez es una coach vocal que cuenta con más de veinte años de experiencia en la habilidad de técnica vocal tanto en canto como en el habla. Ahora es una de las profesoras d e OT 2023.

Así, Mamen ha sido profesora y productora de cursos de voz y, además, profesora de técnica vocal en Operación Triunfo 2017, 2018, 2020 y 2023. Además, la granadina también trabaja con artistas como Antonio Banderas, Aitana, Ruth Lorenzo, Carlos Latre, Miriam Rodríguez, Agoney o Chanel.

La trayectoria de Mamen Márquez

Además, Márquez fue directora vocal y musical de Miki Núñez en Eurovisión 2019, donde España participó con el tema La Venda, que el cantante catalán defendió en Israel.

De la misma manera, Mamen Márquez trabaja con numerosos artistas para la preparación vocal de personajes en teatro musical como Company, Aladdín, Familia Addams, Los Miserables, Mamma Mía, Hoy no me puedo levantar, West Side Story o El Rey León. Finalmente, cabe destacar que la coach vocal también participa en la preparación de los concursantes del programa Tu cara me suena.