Malena Alterio le cuenta a Pablo Motos cómo fue el casting "más humillante" al que se ha presentado en su carrera

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Malena Alterio, que presentó su nueva película, Que nadie duerma, que se estrenó en cines a finales de noviembre.

La actriz, que da vida a una mujer que, tras perder injustamente su trabajo, decide reinventarse metiéndose a taxista, ha sido nominada al Premio Goya como Mejor Intérprete Femenina.

"¿En la película eres buena o mala?", le preguntó Pablo Motos. "Soy inclasificable. El personaje no tiene un arquetipo, no es un cliché", admitió la invitada.

"Otra cosa especial de esta película es que, además del elenco, el resto son actores naturales -que les llaman- es decir, actores que nunca han actuado", explicó.

El valenciano también quiso saber cuánta gente había dentro del taxi cuando grababan las escenas del coche: "Yo iba conduciendo, interpretando, improvisando... a mis pies estaba el foquista, atrás el director, en el maletero el de sonido...", recordó Alterio.

Para trabajar en películas y series, los actores tienen que presentarse y superar multitud de castings. Motos le preguntó a su invitada cuál había sido el más complicado al que había acudido.

"No sé si jodido, pero fue el más humillante. Era para hacer una publicidad y éramos muchísimos, subió el director de casting y al ver tanta gente dijo que empezaría a señalar a los que no tenían posibilidad", recordó Alterio.

Y añadió que "yo estaba tratando de no mirar, pero, de repente, me dijo que me fuera. Al final fuimos solo dos las que salimos, fue terrible". Y concluyó diciendo: "Si me está viendo ahora me gustaría decirle que vea dónde estoy hoy...".