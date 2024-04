'Maestros de la costura 6' expulsa a uno de sus concursantes por olvidar el hilo en una prueba

El concurso de confección de La 1 Maestros de la costura celebró su semifinal este jueves, en una gala que acabó con la expulsión de una de sus concursantes más carismáticas, por culpa de un imperdonable descuido. Ángel, Almudena, Ana, Erik y Yichan se enfrentaron a las tres pruebas de rigor.

En la primera prueba, los concursantes debían confeccionar el vestido para la invitada perfecta, a medida, siguiendo los consejos del fundador y director creativo de Encinar, Fabio Encinar, y de Lluís Mengual, ganador de la quinta edición de Maestros de la Costura.

Debían respetar el protocolo del supuesto evento al que iría la invitada y sacaron al azar el escote que obligatoriamente llevarían sus vestidos: en pico, asimétrico, palabra de honor, a sangre o barco. Ángel fue el que mejor lo hizo, en opinión del jurado y Yichan quedó segunda, con uno de sus mejores diseños.

En la prueba por equipos, los aprendices visitaron el Museo del Traje de Madrid. Los directores creativos de Malne, Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, fueron los anfitriones y los aprendices tenían que replicar dos propuestas de esta marca y, aunque el trabajo fue por equipos, el veredicto fue individual.

Ana lideró el equipo que completaban Almudena y Ángel y Yichan se alió con Erik. Yichan tuvo un gran tropiezo cuando olvidó coger uno de los tres tejidos que necesitaba para su vestido. Al final, el mal trabajo realizado provocó que Yichan y Erik fueran a la eliminatoria.

El jurado les exigió un look muy versátil que se pudiera lucir de diferentes formas. Además, debían trabajar con restos de tejidos utilizados en pruebas anteriores. Ahí llegó el segundo gran olvido de Yichan, que al seleccionar los materiales con que trabajaría, no cogió hilo. Y a pesar de que lo resolvió con una prenda llena de imperdibles, no logró superar a Erik y fue la expulsada.

"Ha sido una decisión muy complicada de tomar y nos da pena que te quedes a las puertas de la final", le decía Lorenzo Caprile a Yichan. "Has tenido un recorrido precioso, nos has regalado momentos increíbles", apoyaba Palomo Spain. "Ha salido una Yichan que me lo llegan a decir y ni me lo creo", añadía María Escoté.

"Me habéis hecho crecer un montón", dijo la china aceptando su expulsión, y a pesar de darle pena no llegar a la final, aseguró que para ella ya había ganado.