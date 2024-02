El Maestro Joao habla de las vidas pasadas de los colaboradores de 'Zapeando': de "un rey celta" a una "criada asesina"

El Maestro Joao ha vuelto a sorprender este jueves con su sección de Zapeando. Y es que el futurólogo ha hablado de la reencarnación, y por ello ha señalado lo que fueron los colaboradores del programa en sus otras vidas.

"He tenido que meterme en toda la reencarnación y las vidas pasadas, y son muchas idas y venidas", ha introducido el futurólogo. El colaborador de programa de La Sexta ha detallado que ha estado "mirando" el pasado de sus compañeros.

"Por ejemplo [Dani Mateo] fue un egipcio que vendía telas de arriba para abajo", ha indicado. En el caso de Valeria Ros, esta "era una bruja" a la que quemaron, según ha apuntado el Maestro Joao. "Lo sigo siendo", ha bromeado la aludida.

El colaborador de Zapeando ha continuado hablando de cada colaborador presente. "Y él [Iñaki Urrutia] pertenece al Oeste. Le gustaban mucho las pistolas y todo eso", ha señalado el vidente.

Por otro lado, el Maestro Joao ha sorprendido con la profesión de Miki Nadal en el pasado: "Él era un rey celta". La situación se ha tornado más macabra cuando el futurólogo ha indicado lo que fue en el pasado María Gómez: "Fue una criada asesina". "Eso es verdad. Me encantan los asesinatos", ha dicho, tranquila, la colaboradora.

Dani Mateo le ha preguntado al Maestro Joao entonces "por cuántas vidas" ha pasado : "Hay un número máximo de reencarnaciones, que son 13. Y yo he pasado por unas cuantas mías".

"Siempre me tocaban cosas malísimas, me da un coraje... Esta por lo menos me ha tocado al lado de Miki, que es algo bueno", ha lanzado el futurólogo, en clave de humor.