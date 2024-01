Lucía Sánchez se sincera sobre su situación económica en 'GH DÚO': "Tendría que estar con mi hija"

Lucía Sánchez no está atravesando su mejor momento en la casa de GH DÚO 2. Tras una gala llena de emociones en la que los concursantes, además de descubrir quién fue el primer expulsado vivieron cómo saltaban las primeras chispas dentro del reality, la gaditana se sintió superada por la situación.

"No puedo, que yo vivo muy tranquila y me doy cuenta de la maldad. Todo el día diciéndome tonta, burra, insultos. Aquí eso no debería estar permitido. No quiero pasar mi tiempo con gentuza", comenta la que fuera participante de La isla de las tentaciones 3, al borde de las lágrimas, cuando se apagaron los focos de las cámaras.

"Tendría que estar con mi hija", añade la influencer, quien, hace apenas un año, fue mamá junto a su ex, Isaac Torres. Precisamente, Efrén Reyero le ha recordado que debe pensar en la pequeña Mía para no rendirse. Del mismo modo, Marta López también ha tratado de animarla, haciéndole prometer que no va a abandonar el concurso.

En este punto de la conversación, Lucía se ha sincerado con el resto de sus compañeros, dejando entrever su situación económica. Y es que la gaditana que, en la última gala se convirtió en una de las nominadas de la semana, junto a Finito, Keroseno, Mayka y su expareja, Manuel, con el que concursa, paradójicamente, en pareja, parece que

"No voy a abandonar… No tengo un duro", reconoce la influencer, que acumula más de 700.000 seguidores en sus redes sociales. Con estas palabras, además, pone sobre la mesa que la cuestión económica es su principal motor para continuar en la casa de Guadalix.