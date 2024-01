Lucía Sánchez confiesa haberse saltado una de las normas más importantes de 'GH DÚO' "Entiéndeme, no podía"

En apenas una semana desde su estreno, ya han saltado chispas en a segunda edición GH DÚO. Traiciones, amores y engaños han sido los protagonistas de esta primera etapa del reality. Los dúos y tríos formados están dispuestos a darlo todo, pero entre los concursantes, si hay un grupo que parece despuntar, ese es el formado por Lucía, Manuel y Mayka de La isla de las Tentaciones.

O al menos, eso parecía hasta la reciente confesión de la gaditana. Y es que, si bien antes de entrar al programa tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad para evitar que hubiera filtraciones, parece que Lucía se ha saltado esta norma. Así lo habría confesado la propia concursante a su compañera Mayka.

Ambas fueron pilladas por las cámaras del 24 horas sin ser consciente de ellas. Así, en confianza, la madre de Mía le contaba su secreto a Rivera. Y es que le confesó antes de entrar su secreto a Mata Peñate: "Me llevo superbién con Marta. Me había preguntado si venía a Gran Hermano y yo sintiéndome mal. El día antes la escribí y le dije 'lo siento por haber pasado de tus mensajes. Entiéndeme, no podía'", explicó la gaditana, aunque el programa tiene terminantemente prohibido este tipo de actos.

Por su parte, Peñate no dudó en apoyar a su amiga al máximo, asegurado que estaría ahí para defenderla en todo lo posible. Prueba de ello fueron las palabras de la influencer en sus redes sociales: "Lucía, hagas lo que hagas, digas lo que digas y desde ya: ERES MI GANADORA. A ganar, mi reina".

Ante la confesión, ha estallado un fuerte debate en redes sociales. Por una parte algunos aseguran que tampoco es "tan grave" porque no eran pocos los rumores que daban a entender que Lucía entraría en la casa. Otros, muy cabreados, han pedido a la organización que tome medidas al respecto por no cumplir con la normativa.