Desde hace tiempo, Jesús Molinero no tiene trato ni con su exmujer, Elena Rodríguez, ni con su hija, Adara Molinero. El madrileño ha mostrado su descontento por la forma en la que están tratando a Ivana Icardi en GH Dúo 2 y no ha dudado en defenderla.

"Me siento. Pongo el 24 horas y veo que le están haciendo un lavado a cuatro manos de cerebro a Ivana histórico. Y la pobre siguiendo el camino que les conviene. ¿Qué mierda es esta?", expresó el padre de Adara Molinero a través de sus redes sociales.

Además, el exmarido de la actual concursante del programa de Telecinco ha dejado claro que no considera que Ivana, la hermana de Mauro Icardi, deba arrepentirse o cambiar de opinión por sus críticas hacia Elena Rodríguez y Adara Molinero.

Pero no han sido ellas las únicas contra las que ha arremetido. Tras ver el intento de Marta López por hacer que Ivana Icardi recapacite, Molinero no ha podido evitar pronunciarse de nuevo en X: "Marta se comporta como si fuera un ejemplo a seguir. Yo sería a la ultima persona que no le cogería ni un consejo. Claro, que los consejitos son gratis".

Su hija, Adara Molinero, aún no ha dicho nada al respecto de las declaraciones de su padre, que fue muy crítico con ella cuando decidió comenzar una relación con Gianmarco Onestini y que se puso del lado de Hugo Sierra.