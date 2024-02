Estos son los personajes de Carlos Latre en 'El Hormiguero', el colaborador más camaleónico del programa de Pablo Motos

Carlos Latre es uno de los mejores showman de España, y lo lleva demostrando desde sus tiempos en Crónicas Marcianas, donde dio vida a la recordada becaria Bea de Javier Sardá.

En la actualidad, el castellonense triunfa todas las semanas en El Hormiguero siendo el 'doble de acción' de multitud de personajes que visitan a Pablo Motos.

El pasado martes fue el turno de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que se 'enfrentó' a una persona del público en uno de los sorteos del programa, pero antes hizo las delicias de los espectadores y de los invitados del día, Máximo Huerta y Albert Espinosa.

Josep Pedrerol, frente a frente

En noviembre de 2023, Josep Pedrerol acudió como invitado del programa de Antena 3, y Latre apareció para charlar con él y sembrar la duda de cuál era el original de los dos.

"Soy su doble de acción cuando él no puede estar, pero, sinceramente, lo hago mejor yo", comentó entre risas Latre-Pedrerol, contagiando las carcajadas al presentador.

Josep Pedrerol y Carlos Latre, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

El alcalde de Madrid

Otra de las caracterizaciones más aplaudidas de Latre es la que hace de José Luís Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que ha aparecido en varias ocasiones en El Hormiguero.

La primera vez que le dio vida fue enero de 2021, tras Filomena, por lo que apareció subido a una bola de nieve: "Por fin, muchas gracias, qué ilusión me hacía, ya era hora. Que ya soy famoso para que me invites".

"No paro de firmar autógrafos, aunque la gente me confunde con Austin Powers", añadió. La imitación de Latre no pasó desapercibida en redes sociales, donde numerosos usuarios alabaron al humorista.

Latre-Martínez-Almeida, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La nave del misterio

Iker Jiménez es otro de los personajes favoritos del castellonense para caracterizarse, ya que imita a la perfección la voz del presentador de Cuarto Milenio.

"Hoy tenemos un programa escalofriante, tenebroso, oscuro. Hay gente que afirma haber visto la televisión y no ha visto ningún anuncio que salga Antonio Resines", bromeó Latre en su última imitación del presentador en enero de este año.

Pablo Motos y Carlos Latre, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Y muchos más

El showman, a lo largo de sus años como colaborador del espacio de Motos (también ha acudido como invitado para promocionar sus proyectos) ha dado vida a muchos personajes famosos.

Carles Puigdemont, Pedro Sánchez, Raphael, Miguel Bosé, David Bisbal, Juan Carlos I, Mariano Rajoy, Karlos Arguiñano, Tamara Falcó, Boris Izaguirre, Roberto Brasero o Felipe VI han sido algunos.

El tono amable y humorístico del showman siempre ha conseguido llevarse los aplausos del público y que, hasta a los propios imitados, les guste la labor de Latre.