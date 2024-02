Máximo Huerta se 'rompe' al recordar a su padre en 'El Hormiguero': "Me daba miedo"

Máximo Huerta y Albert Espinosa visitaron este martes El Hormiguero para presentar la segunda temporada del programa El camino a casa, que se estrena esta noche en La Sexta.

Durante la entrevista, Pablo Motos le comentó al exministro de Cultura que en su entrega había una parte muy dura donde hablaba de su padre y los recuerdos que tenía de él.

"Me prometí no hablar, pero es inevitable no recordar la infancia sin recordarle a él. Y eso que me olvidé absolutamente de todo", reconoció el escritor.

"No recuerdo su cara o su voz que tanto miedo me daba, pero Albert me hizo algo que me destrozó, me puso frente al olor de mi padre, eso abrió todo y entré en barrena, le vi en el bar, en la tragaperras, volví a oír los gritos... y lo compartí en el programa", recordó el invitado.

También comentó que "era una presencia dura. Es más, cuando oía las llaves de casa, era como si todo el ejército se pusiera firme, el ejército éramos mi madre y yo, y todo cambiaba".

"Esa intimidad que había entre madre e hijo, que sigue habiendo, se rompía. Le echaba de menos, pero deseaba que no llegara. Me daba miedo incluso sin decir nada, solo el sonido las llaves que le anunciaba", aseguró Huerta.

"Y no quería salir cuando todos mis amigos estaban divirtiéndose, porque era una especie de vigilancia, era un seguro de vida para mi madre, yo era la protección", añadió el invitado.

El presentador le preguntó: "¿Cómo estará tu madre ahora, Máximo?". El escritor le contestó: "Estará viéndome, pero como a veces me llama Rafa y soy hijo único...".

"Nochevieja la pasé solo con ella y brindamos. Ella me dijo que era una pena que no estuviera Maxim... Pero yo le contesto mintiendo, la verdad no cambia nada y me he acostumbrado a mentir", explicó.

"Me he acostumbrado a que eso parezca normal sin serlo, mentir es la única solución en estas circunstancias. La mentira es la forma de ayudar y es sanadora", comentó.

También recordaron el momento en el que en El camino a casa volvió a la de su infancia en Buñol: "No había vuelto a entrar a la casa desde que era niño y no había nadie, estaba solo para mí. Vi todo, la escena entera y hay un sitio en el que no pude entrar. Lo que queda hoy de mí es lo que se salvó de aquel crío", concluyó.