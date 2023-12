'Los Mozos de Arousa' superan el millón de euros ganados en 'Reacción en cadena'

Después de varios programas quedándose a las puertas, Los Mozos de Arousa recibieron su regalo de Papa Noel un día después del 25 de diciembre.

Los gallegos lograron este martes entrar en la historia de Reacción en cadena al superar el millón de euros ganado (1.007.644 euros) en casi 150 entregas del concurso de Telecinco.

El equipo de Las Güelis, formado por Nieves, Tere y Ana, le puso las cosas muy difíciles a los campeones durante toda la entrega del día, pero, finalmente, consiguieron superarlas.

Borjamina, Bruno y Raúl llegaron a la Última Cadena con la ilusión de superar, por fin, la barrera del millón de euros que tanto se les estaba resistiendo.

Pese a que no comenzaron bien la prueba, perdiendo en las dos primeras palabras los dos comodines, finalmente los concursantes gallegos se crecieron ante la adversidad y lograron superarla.

Los tres llegaron a la última palabra con 31.250 euros, cifra que, aunque emplearan la mitad para comprar el eslabón misterioso, ya les convertía en concursantes millonarios.

Ion Aramendi, en 'Reacción en cadena'. MEDIASET

Los concursantes eran conscientes de que tenían que encontrar una palabra relacionada con Pueblo y que empezaba con 'Mo' y acababa en A, pero no lograban ponerse de acuerdo y, como quería llegar al millón, no se la jugaron.

No obstante, la pista del eslabón misterioso (la Revolución francesa) no les ayudó, sino todo lo contrario, les despistó de la respuesta final. Bruno dijo que era "monarquía", pero Raúl le comentó que "me pega más modera por Moderna de pueblo".

Tras tener sus más y sus menos, se pusieron de acuerdo, acordando que la palabra era moderna, acertando para superar la barrera psicológica y económica del millón de euros, con 1.007.644 euros ya ganados para repartirse entre los tres.