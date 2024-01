Los mejores momentos de Aitana en su visita a 'OT 2023': de recordar sus memes a sus palabras hacia Álvaro Mayo

Sin duda, ha sido una semana de grandes visitas en la Academia de OT 2023, y así lo han dejado claro los concursantes. Chanel, Marta Sango, Julia Medina o Samantha Hudson son algunas de las cantantes que han ido a verles, pero también otra más que aclamada y esperada: Aitana.

La catalana, salida de OT 2017, es toda una estrella internacional y está inmersa en su Alpha Tour, que la llevará a pasar por el Santiago Bernabéu en diciembre. Por ello, muchos no esperaban que tuviera tiempo para pasarse por la Academia.

Pero sí lo ha hecho y ha aprovechado para darle todos los consejos que podía a los triunfitos, desde hablar de ir a terapia al salir del programa hasta detalles sobre la industria musical. Sin embargo, hay otros momentazos que la intérprete de Vas a quedarte ha protagonizado.

El recibimiento de los fans a las afueras de la Academia

Aunque Noemí Galera intento guardar la sorpresa de la visita de Aitana, los concursantes tenían claro que iban a recibir a alguien muy famoso, pues decenas de fans se acercaron a las afueras de la Academia para ver ese invitado.

A su llegada, la catalana se hizo fotos y vídeos con los presentes, que no dejaban de gritar, haciendo que los clamores llegaran a los triunfitos. De hecho, tras la marcha de Aitana, se asomaron a las ventanas para saludarlos, hasta que la directora les llamó la atención.

La emoción de los concursantes al verla

Por supuesto, al verlos, los concursantes de OT 2023 se deshicieron en vítores, aplausos y caras de sorpresa. Apenas se podían creer estar en la misma sala con Aitana, pero así era. No en vano, la cantante está más que agradecida de haber formado parte del programa en 2017.

Los memes de 'OT 2017'

Aitana recuerda sus memes de 'OT 2017' en su visita a 'OT 2023'. Aitana recuerda sus memes de 'OT 2017' en su visita a 'OT 2023'.

La artista no ha tenido ningún reparo en recordar su paso por OT 2017, tanto los buenos momentos como los malos. De hecho, ha hablado de su desastrosa actuación en la Gala 0. Pero también ha rememorado la diversión, que incluye los memes que se viralizaron, como su escena cantando a gritos con Amaia en un box.

Pero también ha hablado de otros memes, en concreto, el de Noemí Galera, tumbada y con muy mala cara, mientras donaba sangre. "Yo pensaba que en ese meme tenía buena cara. Y cuando lo vi, dije...", le contestó la directora.

Sus palabras hacia Álvaro Mayo

Al despedirse, Aitana comenzó con un abrazo a Álvaro Mayo, momento que aprovechó para confesarle que un amigo suyo es fan de él. "¿Tú eres Álvaro, verdad? Tengo un amigo que me ha dicho 'me gusta Álvaro, dile que me gusta'. Ya te lo presentaré cuando salgas", le comentó la artista, haciendo que él sonriera de emoción.