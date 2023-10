Los concursantes de 'GH VIP' se saltan las normas y reciben una dura sanción: "¿De qué os reís?"

Los concursantes de GH VIP 8 se han saltado las normas, algo que les ha contado muy caro, ya que van han recibido una dura sanción por parte de la realización: la cesta de su compra semanal se va a ver reducida considerablemente. "La compra que recibiréis mañana tendrá un recorte", detalló Lara Álvarez.

Conscientes de que iban a ser pillados, ellos mismo optaron por confesar todo lo que habían hecho durante las últimas horas. Entre otras cosas, no gestionaron bien el tiempo y algunos concursantes se gastaron el dinero de la propina en comida para ellos, además de compartir la comida, algo terminante prohibido.

Laura Bozzo fue una de las que asumió su error, arrepentida de sus actos, aseguró que acataría cualquier tipo de sanción. "Fue un fallo de todos y no se debió de hacer. Las reglas son las reglas. Si se merece alguna sanción, estoy segura de que la voy a acatar", aseguró la comunicadora. "Si este es el juego, juguemos. No se podía compartir...", aseguraba Bozzo, mientras José Antonio Avilés no dejaba de decir: "No sabéis la que se va a liar".

Dicho y hecho. Lara Álvarez, en directo, fue la encargada de trasladar el castigo a los concursantes, no sin antes preguntarles tras ver las imágenes que por qué se reían: "¿Hay alguien que haya respetado las normas?", cuestionó. De hecho, solo respetaron las normas Gustavo, Michael y Carmen Alcayde.