Los colaboradores de 'Ni que fuéramos Sálvame' han sacrificado su caché: "Lo que cobran está a años luz de lo que ganaban"

Este miércoles a las 16 h arranca Ni que fuéramos Sálvame, en el Canal Quickie (Twitch y Youtube entre otras plataformas), con los que fueran los rostros más conocidos del desaparecido Sálvame de Telecinco, Belén Esteban, María Patiño (que será la presentadora), Chelo García-Cortés, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Kiko Matamoros.

El nuevo espacio, creado por Fabricantes Studio, la nueva productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, promete traer "un tipo de entretenimiento que se ha quedado huérfano en España", en palabras de Cornejo. Lo hará "más libre" que nunca y como una suerte de experimento híbrido entre la televisión y las plataformas de internet.

El mérito y el valor de poner en pie algo así, con apenas un mes de plazo desde que se anunció y que sale al aire en directo, no es poco y más sin el respaldo de un gran grupo y un gran presupuesto como el de Mediaset.

"No es el mismo formato, no es comparable en ningún sentido, como productores agradecemos la disposición de ellos, porque merecen muchísimo más, lo merecen todo, pero han decidido sumarse a este proyecto porque confían en él, pero no por el dinero", hacía ver Cornejo. "No lo hacen gratis, pero lo que cobran está a años luz de lo que ganaban antes", aclaraba el productor.

La presentadora, María Patiño reconocía ese punto. "No tiene nada que ver lo que cobro con lo que cobraba en Sálvame". Entonces, ¿por qué se han sumado todos los colaboradores?

"Cuando te llama gente como Fabricantes y te dicen que vamos a hacer esto me daba igual donde, creo que hay que hacerlo. Por la calle nos siguen echando de menos y si antes era divertido ahora más, porque nos vamos a volver más locos. Seguiremos dando memes. Solo producir risas y entretenimiento es magnífico", explicaba Lidia Lozano.

Para Belén Esteban es una cuestión de lealtad. "Quiero agradecer a mis compañeros volver a trabajar con ellos y volverme a matar con cariño con ellos, porque me he reseteado", decía sobre el parón de casi 10 meses entre el fin de Sálvame y este regreso.

"Y quiero dar las gracias a mis jefes, que nunca me han soltado la mano. Y referirme a la gente que está atrás y que aunque se fue Sálvame se quedaron con Óscar y Adrián. Lo que sabemos hacer nosotros es buena televisión, que no digo que la que está sea mala, solo que sabemos entretener a la gente", afirmaba.

"Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho y tengo una corazonada de que va a salir bien", predecía. Y es importante, porque Ni que fuéramos Sálvame es ahora mismo "una inversión", según Cornejo.

"Veremos si es rentable a medio plazo y si lo es a largo plazo. Han empezado a llegar marcas y agencias de medios interesadas en conocer el medio y sus posibilidades para anunciarse. Confiamos en que volvamos a atraer a mucha gente, ofrecer entretenimiento de calidad y que marcas que apostaron por Sálvame se sumen y continúen apoyándonos", hacía ver.