Lolita Flores recuerda su multitudinaria boda y la icónica frase de la 'Faraona': "Si me queréis, irse"

Lolita Flores continuó indagando sobre los seis momentos más importantes de su vida junto a Carlos Sobera en El musical de tu vida. No podía faltar su multitudinaria boda con Guillermo Furiase, a la que acudió una cantidad de gente descomunal por un descuido de la actriz.

"Inocentemente, dije en un programa de televisión que me casaba y que toda la gente que quería a Lolita estaba invitada", recordó entre risas. "Yo es que pensaba que a Lolita no la querían tanto", confesó desatando las carcajadas.

A la boda, en la Iglesia de la Encarnación en Marbella, acudieron miles de personas que, lógicamente, no estaban invitadas. "Ahí fue cuando mi madre dijo aquello de: si me queréis un poquito, marcharse. Si me queréis... ¡irse!".

"Y no se fue absolutamente nadie", añadió el presentador. Tras ello, el grupo de actores del musical le puso ritmo a aquella famosa frase de Lola Flores, o la Faraona, como ustedes la recuerden.

"¡Qué bueno!", repetía Lolita tras la increíble actuación, inspirada en el interior de la Iglesia. "Es igual la puerta de madera, también el retablo", detallaba, dando la enhorabuena a todo el equipo en conjunto.