A Lolita Flores le da "un vuelco el corazón" al ver a su tía Carmen en 'El musical de tu vida': "Te he visto a ti y a mamá"

El musical de tu vida fue toda una sorpresa durante la noche del miércoles en Telecinco, sobre todo para su protagonista, Lolita Flores. La cantante se sentó junto a Carlos Sobera para repasar los seis momentos más importantes de su vida hechos musical.

El primer pase de la actuación resumía aquellas conocidas fiestas de la familia Flores, donde el arte no podía faltar y se podía respirar. Al final, apareció sobre las tablas Carmen Flores, hermana de Lola Flores y con quien comparte mucho parecido físico.

Lolita expulsó un pequeño grito al verla aparecer. "Me ha dado un vuelco el corazón porque te he visto a ti y he visto a mamá", dijo haciendo referencia al parecido de las hermanas.

"Yo la toco a ella y es como tocar a mi madre, es su piel, su voz, su cabeza...", dijo mientras comenzaba a llorar. "Nos dejó muy pronto", recordaba la actriz mientras se secaba las lágrimas.

Carmen, mientras tanto, observaba con cariño a su sobrina recordando también a su hermana. "Era mi hermana favorita, porque era la única y porque hacíamos muchas cosas juntas", aseguró.