Así es la letra de 'Sand', la canción con la que Saba representará a Dinamarca en Eurovisión 2024

Saba será la artista encargada de representar a Dinamarca en el Festival de la Canción de Eurovisión de este año en Malmö, Suecia. Como destacan en la página oficial de Eurovisión, la cantante es un modelo a seguir en la lucha de las minorías y la comunidad LGBTQ+. Por eso llega este año a Eurovisión con la canción 'Sand', una balada sobre perder una relación.

Letra de 'Sand' para Eurovisión 2024

Yesterday is eating up my mind

You and me we couldn’t get it right

We were throwing memories in the air

Bits and pieces lying everywhere

Uh-uh-uh-uuh

Bits and pieces lying everywhere

Uh-uh-uh-uuh

Bits and pieces like we didn’t care

Shouldn’t be so hard

Like breathing under water

Baby, we’ve been in the blue

Didn’t see it coming

Falling into nothing

Ain’t there something we can do

Uh-uh-uh-uuh

I can feel you slipping through my hands

Uh-uh-uh-uuh

Guess we built a castle out of sand

Yesterday I had you by my side

Now we’re just like strangers in the night

Pictures of us lying on the floor

No, I can’t do this fighting anymore

Cause it shouldn’t be so hard

Like breathing under water

Baby, we’ve been in the blue

Didn’t see it coming

Falling into nothing

Ain’t there something we can do

Uh-uh-uh-uuh

I can feel you slipping through my hands

Uh-uh-uh-uuh

Guess we built a castle out of sand

Sand,

Sand

I can feel you slipping through my hands

Sand,

Sand,

Guess we built a castle out of sand

Shouldn’t be so hard

Like breathing underwater

Shouldn’t be so hard

Like breathing underwater

Uh-uh-uh-uuh yeaaa

Sand,

Sand,

I can feel you slipping through my hands

Sand,

Sand

Guess we built a castle out of sand

Letra de 'Sand' en castellano para Eurovisión 2024

El ayer está devorando mi mente

Tú y yo no pudimos hacerlo bien

Estábamos lanzando recuerdos al aire

Pedazos y pedazos tirados por todas partes

Uh-uh-uh-uuh

Pedazos y pedazos tirados por todas partes

Uh-uh-uh-uuh

Pedazos y pedazos como si no nos importara

No debería ser tan difícil

Como respirar bajo el agua

Bebé, hemos estado en el azul

No lo vi venir

Caer en la nada

¿No hay algo que podamos hacer?

Uh-uh-uh-uuh

I Puedo sentirte deslizándote entre mis manos

Uh-uh-uh-uuh

Supongo que construimos un castillo de arena

Ayer te tuve a mi lado

Ahora somos como extraños en la noche

Fotos de nosotros tirados en el suelo

No, puedo Ya no peleemos más

Porque no debería ser tan difícil

Como respirar bajo el agua

Bebé, hemos estado en el azul

No lo vi venir

Caer en la nada

¿No hay algo que podamos hacer

Uh-uh-uh- uuh

Puedo sentirte deslizándote entre mis manos

Uh-uh-uh-uuh

Supongo que construimos un castillo de arena

Arena,

Arena

Puedo sentirte deslizándote entre mis manos

Arena,

Arena,

Supongo que construimos un castillo de arena

¿No deberías? ser tan duro

Como respirar bajo el agua

No debería ser tan difícil

Como respirar bajo el agua

Uh-uh-uh-uuh sí

Arena,

Arena,

puedo sentirte deslizándote entre mis manos

Arena,

Arena